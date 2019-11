Tränen statt Triumph für angeschlagene Bencic

Das Unheil bahnte sich am WTA-Final in Shenzhen schon im ersten Satz an, und zu Beginn des zweiten wurde es immer offensichtlicher. Belinda Bencic litt, sie humpelte, hielt sich den linken Fuss und warf verzweifelte Blicke zu ihrem Vater Ivan und ihrem Freund Martin Hromkovic. Dabei hatte sie den ersten Satz gegen Jelina Switolina in diesem Halbfinal gewonnen, und das verdient mit einem 7:5 nach 53 Minuten.