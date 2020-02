Teichmann löst das Ticket für Budapest

Captain Heinz Günthardt hatte ein gutes Händchen: Gegen Kanada nominierte er erstmals Jil Teichmann für Fed-Cup-Einzel, und die 22-Jährige realisierte zwei der drei Punkte zum Sieg. Am Freitag schlug sie Leyla Fernandez in zwei Sätzen (7:6, 6:4), wobei sie nicht nur die talentierte Teenagerin, sondern auch ihre Nerven zähmen mussten. Am Samstag sicherte sich den Schweizerinnen gegen die Doppelspezialistin Gabriela Dabrowski (WTA 448) mit einem 6:3, 6:4 den entscheidenden dritten Punkt. Damit ist das Fed-Cup-Team am neu eingeführten Finalturnier in Budapest vom 14. bis 19. April dabei. Auf Sand spielen da zwölf Teams um insgesamt 18 Millionen Dollar Preisgeld.