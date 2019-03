Basler Gremium nimmt neuen Anlauf für die Roger-Federer-Arena

Die Vorgeschichte dazu ist fast so lang wie die Vita der St. Jakobshalle, die im September 1976 eröffnet worden war und nun endlich umbenannt werden soll. Roger Federer war damals noch gar nicht auf der Welt, und kein Mensch wäre je auf die Idee gekommen, der multifunktionalen Halle auf der Brüglinger Ebene dereinst einen neuen Namen zu geben.

Am 8. August 1981 wurde Federer geboren, rund zwanzig Jahre später lancierte der Münchensteiner seine Tenniskarriere, die ihn schon bald auf den sportlichen Olymp führen sollte: 20 Grand-Slam-Titel, 99 ATP-Turniersiege, monatelang die Weltnummer 1. Federer, das war und ist bis heute die Champions League im Tennis, eine Marke, die rund um den Globus strahlt. In seine Nähe kommt am ehesten noch der Basler Filmemacher und sechsfache Oscar-Preisträger Arthur Cohn.

Die politischen Niederlagen zur Hallen-Umbenennung im Zeitraffer: 2012 deponierte der damalige Landrat Hans Furer ein Postulat in Liestal. Die Grossrätin Martina Bernas­coni zog ein paar Tage später im Grossen Rat nach. Sie forderten, die St. Jakobshalle in Roger-Federer-Arena umzubennen. Das Anliegen scheiterte in beiden Parlamenten.

Einen nächsten Anlauf nahm Martina Bernasconi am 7. Februar 2018 – wenige Tage zuvor hatte Roger Federer das Australian Open gewonnen. Selbst Arthur Cohn setzte sich für eine Namensänderung ein, doch auch er hatte auf der politischen Bühne keine Chance.

Ein paar Fragen

Die Argumente aus dem gegnerischen Lager: In der Schweiz ist es üblich, Persönlichkeiten erst nach deren Tod die entsprechende Ehre in Form von Namensgebungen für Plätze, Strassen oder Alleen zu erteilen. Dazu kamen weitere brisante Fragen auf den Tisch: Was, wenn sich Roger Federer nach der Aktivkarriere seinen Ruf zerstört? Wie reagieren andere Geldgeber im Tennissport oder in Basel auf das Label «RF», hinter dem unter anderem auch die Grossbank Credit Suisse steht? Hält eine anderes Geldinstitut wie die UBS seine Generalversammlung noch in einer Roger-Federer-Arena ab?