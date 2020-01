Bärenstarker Thiem ringt Nadal nieder

Thiem aber fing sich wieder in diesem hochklassigen Spiel, in dem er Nadal überraschend die ersten zwei Sätze abnahm. Er liess sich weder von Nadals Break noch von einem Satzverlust beirren und schaffte es auch im vierten Satz ins Tiebreak. Dieses begann kurios, erst nach dem sechsten Ballwechsel schaffte es der Aufschlagende, einen Punkt zu gewinnen; es war Thiem. Wieder zitterte der Österreicher danach, diesmal aber schaffte er die Entscheidung. Thiem schlägt Nadal 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6). Seine drei Sätze gewann er im Tiebreak.

Ein neuer Final

Damit zog der Weltranglisten-Fünfte wie sein nächster Gegner Alexander Zverev erstmals in die Halbfinals des ersten Grand Slam der Saison ein. Der 26-Jährige ist erst der zweite Österreicher im Halbfinal des Australian Open nach Thomas Muster, der 1989 und 1997 in der Runde der besten vier stand. Zverev hat nur zwei von bisher acht Duellen mit Thiem gewonnen. Der Halbfinal der beiden ist für Freitag (9.30 Uhr MEZ) angesetzt. Schon klar ist: Es wird eine in Melbourne noch nie dagewesene Finalpaarung geben.

Nadal hatte 2019 und 2018 jeweils im Final des French Open über Thiem triumphiert. Beim Australian Open hat der 33-Jährige nur 2009 den Titel geholt. Nach seinem Viertelfinal-Aus muss Nadal nun auch um seinen Spitzenplatz in der Weltrangliste bangen. Sollte der Vorjahressieger Novak Djokovic erneut das Endspiel für sich entscheiden, würde er Nadal als Nummer eins ablösen.