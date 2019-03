Bärenstarker Auftritt von Federer

Roger Federer zieht am Tennisturnier in Miami ohne Mühe in die Viertelfinals ein. Der Baselbieter gewinnt die wegen Regens vertagte Partie gegen den Russen Daniil Medwedew in nur 61 Minuten 6:4, 6:2. Federer meisterte den ersten richtigen Härtetest in Florida gegen den Weltranglisten-15. mit Bravur. Der Schweizer zeigte sich bei seinem dritten Auftritt im umfunktionierten Football-Stadion sichtlich wohler. Er minimierte seine Fehlerzahl und zeigte sich gegen Medwedew - im Vergleich zum Sechzehntelfinal gegen den Serben Filip Krajinovic - im Verwerten der Breakchancen äusserst effizient.