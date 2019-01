Jetzt scheint der Moment also gekommen zu sein. Mit Andy Murray wird sich der Erste der «Big Four» von der Tennistour verabschieden. So zumindest kündigte es der Schotte an einer emotionalen Pressekonferenz in Melbourne an. Er versuche, noch bis Wimbledon durchzuhalten – möglich jedoch, dass das Australian Open schon sein letztes Profiturnier sein wird.