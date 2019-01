Die ehemalige Nummer 1 der Tennisweltrangliste, Andy Murray, ist am Australian Open ausgeschieden, bevor das Turnier überhaupt so richtig begonnen hat. In einer Partie über mehr als vier Stunden blieb dem Schotten am Ende nur, seinem Widersacher Roberto Bautista Agut zum Sieg zu gratulieren. Murray hatte Kampfgeist bewiesen, lag 0:2 Sätze zurück und erzwang einen Entscheidungssatz. Doch je länger die Partie dauerte, desto ausgelaugter wirkte er.