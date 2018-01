Andy Murrays Karriere in der Schwebe

«Leider werde ich dieses Jahr nicht in Melbourne spielen, da ich noch nicht wettkampffähig bin», sagte der zweifache Wimbledon- und Olympiasieger, der wegen Hüftproblemen seine letztjährige Saison schon vor Wimbledon abgebrochen hatte. Er werde zuhause alle Optionen prüfen, «aber ich schätze jegliche Unterstützung, die ich erhalte.» Der 30-jährige Schotte verliess Brisbane noch am Donnerstag, um über Melbourne unverrichteter Dinge nach London zu fliegen.

Murray: “Sadly I won’t be playing in Melbourne this year, as I am not yet ready to compete. I’ll be flying home shortly to assess all the options.”



Good luck for the rest of ‘18, @andy_murray, you’ll be missed! https://t.co/yzRIypFXM7 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 4, 2018

Vor einem Jahr befand sich Murray auf dem Höhepunkt seiner Karriere und in seiner längsten Siegesserie. Diese ging erst in Doha nach 28 Erfolgen zu Ende ging. Am French Open stand er noch im Halbfinal, doch nach dem Verzicht auf Wimbledon wurde er Mitte August nach 41 Wochen als Nummer 1 von Rafael Nadal abgelöst. Inzwischen ist er noch auf Rang 16 zu finden.

Murray ist bisher der prominenteste Spieler, der das übernächste Woche beginnende Grand-Slam-Turnier definitiv abgesagt hat, vor dem Japaner Kei Nishikori. Fraglich sind aber auch Novak Djokovic, Rafael Nadal und Stan Wawrinka, alles ehemalige Melbourne-Sieger. Doch alle werden nächsten Mittwoch an einem eintägigen Schaukampf in Melbourne erwartet, an dem lediglich Tiebreaks gespielt werden. Bei den Frauen ist unklar, ob Serena Williams antreten wird.

Unter einem schlechten Stern

Murray hatte in Abu Dhabi bei einem Zwischenstopp auf dem Weg nach Australien eine Exhibition gespielt und war danach nach Brisbane geflogen. Die Reise stand unter einem schlechten Stern. Er musste erkennen, dass er für das ATP-Turnier im Osten Australiens noch nicht bereit war. Seine Absage erklärte er in einer emotionalen Botschaft über Instagram, die er mit einem Bild aus seiner Jugend anreicherte und nach der es überrascht hätte, wenn er in Melbourne angetreten wäre. Er wird am Yarra-River, wo er trotz fünf Finalteilnahmen noch nie gewann, erstmals seit 13 Jahren fehlen.

In seiner Botschaft hatte Murray auch angedeutet, dass es ein Fehler gewesen sein könnte, sich bisher gegen eine Operation entschieden zu haben. Eine solche stehe nun aber wieder zur Diskussion. «Allerdings sind die Erfolgschancen nicht so gross, wie ich es gerne hätte, weshalb das bisher meine zweite Option war und ich hoffte, sie vermeiden zu können.»

«Würde alles für das Tennis tun»

Dass er für eine Botschaft ein Jugendfoto von sich gewählt habe, begründete er damit, dass er in den vergangenen schwierigen Monaten der harten Therapie realisiert habe, wie sehr er das Tennis vermisse und dass das «das kleine Kind in mir» immer noch alles geben würde, um diesen Sport auszuüben und Wettkämpfe zu bestreiten. «Wann immer ich aufwache, hoffe ich, dass es mir besser geht, und es ist demoralisierend, wenn du auf den Platz kommst und dein Zustand dir nicht erlaubt, auf diesem Niveau zu kämpfen.»

Er habe bisher alles gegeben, viele Ärzte konsultiert und alles getan, was von ihm verlangt worden sei, um wieder auf die Tenniscourts zurückzukehren. Sollte eine Operation unumgänglich sein, könnte sich die Rückkehr des dreifachen Grand-Slam- und 45-fachen Turniersiegers um weitere sechs Monate verzögern – sofern der Eingriff überhaupt erfolgreich verläuft. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)