Als nach seiner heroischen Fünfsatz-Niederlage gegen Roberto Bautista Agut auf dem Court die Video-Laudatien seiner Kollegen über ihn niederprasselten, war zu spüren: Nein, innerlich hat Andy Murray mit seiner Karriere noch immer nicht abgeschlossen. So sinnlos ein Weiterspielen auch erscheint, so sehr sträubt er sich immer noch gegen das Unvermeidliche. Das spiegelte sich auch in seiner Aussage zu den Fans: «Vielleicht sehen wir uns ja wieder».