Magglingen ist das Mekka für ambitionierte Sportler. Und obgleich der Ort oberhalb des Bielersees in diesen Tagen oft in Nebelschwaden gehüllt ist und trüb daherkommt, sprühen die Athleten in der Rekrutenschule der Spitzensportler vor Tatendrang. Am Besuchstag geben sie einen Einblick in Trainingsmethoden und Tagesabläufe, zeigen Übungen und beantworten Fragen zum RS-Alltag.