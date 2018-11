Wenn Erfolg zu teuer wird

Es ist dieser eine Brief Ende Juli, der alles verändert. 607 Wörter. Jeder Satz mindestens dreimal überprüft. Dankbarkeit, Schmerz, Frust. Alles drin. Der Betreff liefert die Zusammenfassung: «Rücktritt als Bobpilot bei Swiss Sliding». Und als Clemens Bracher seinen Namen unter diesen Brief setzt, weiss er: «Das wars.» Seine Geschichte, die man sich im vergangenen Jahr in der Bobnation Schweiz so gerne erzählt hat, endet jäh.