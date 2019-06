Spiele mit ganz vielen Grenzen

Seit vergangenem Freitag und noch bis am Sonntag fighten in Minsk rund 4000 Athleten auf dieser selbsterklärten Edelbühne. Nur: Was die europäischen Hüter der Ringe als Wurf mit Strahlkraft auf dem alten Kontinent darstellen, ist ein Grossanlass fast ohne Beachtung.

Weder wird dieser «entscheidende Zwischenstopp» in wichtigen Fernsehanstalten live übertragen – auch nicht vom Schweizer Fernsehen – noch sind in den 15 präsentierten Sportarten die besten Fachkräfte vertreten. In vielen sind es gar zweit- bis drittklassige Athleten, die ihre Länder in Weissrussland repräsentieren.

Ein zentraler Zwischenstopp vor Olympia ist dieser Schwestern-Event bloss für die Sportarten Schiessen, Tischtennis und Bogenschiessen. Diese Athleten kämpfen in Minsk tatsächlich um Olympiaplätze. Judoka und Kanuten küren ihre Europameister. Zu diesem diffusen Bild passt das Austragungsland. Im Autokratenstaat, der als einziger in Europa die Todesstrafe anwendet, ist wenig Staat zu machen. Entsprechend breit ist die Kritik an der Wahl des Ausrichters. Nur: Es gab nie eine, weil nach Baku vor vier Jahren diesmal bloss Weissrussland sein Interesse signalisierte. Zweimal hatte das Europäische Olympische Komitee darum die Frist für Bewerber verlängert, zweimal fand sich keine Alternative. Also schluckten die Funktionäre diese Kröte, schliesslich präsentiert sich der Sport auch sonst hemmungslos überall dort, wo es mit demokratischem Verständnis im Minimum hapert – solange er eine Bühne offeriert bekommt.

Entsprechend inkonsequent handelten auch einige der 50 Nationen, die eine Delegation nach Minsk entsandten. Zu ihnen gehört die Schweiz. 2012 stimmte Swiss Olympic, der Dachverband des Schweizer Sports, gegen die Einführung dieser Spiele. Es brauche sie ganz einfach nicht, fand er.

Inkonsequente Schweizer

Zur Spiele-Premiere 2015 reiste Swiss Olympic dann mit einem stattlichen Aufgebot und zahlreichen Grössen wie Turnerin Giulia Steingruber, Triathletin Nicola Spirig oder Mountainbiker Nino Schurter und Jolanda Neff an. Sie fehlen diesmal alle, weil etwa Triathlon und Mountainbike aus dem Programm gefallen sind. Andere Schweizer Topathleten ignorieren die Spiele, da sie zu unwichtig sind.