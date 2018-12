Ausgepowert



Die Macht war mit ihm

Goodbye: Phil Taylor. Foto: Getty

Flammend sagt der Zeremonienmeister den allseits bekannten Vers ein letztes Mal auf: «It’s time to meet the recordbreaking, ­historymaking, 16-time champion of the world.» Hunderte sprechen die Lobpreisung mit. Gänsehaut. Dann betritt Phil Taylor mit feuchten Augen die Bühne. Er, der dank des Darts vom einfachen Fabrikarbeiter zum Millionär und zur Legende aufstieg. Nach diesem Auftritt an Neujahr ist aber Schluss.