Der Rasenspieler

Dass damals neben Wimbledon auch noch das Australian Open und das US Open auf Rasen ausgetragen wurden, sei für ihn ein Vorteil gewesen, sagt der Mann, nach dem Melbournes Hauptstadion benannt ist, was ihn mit Stolz erfüllt. «Die Europäer spielten nicht oft auf Rasen, wir Australier fast immer. Mein Problem war, dass ich lernen musste, auf Sand zu spielen.» Dort sei er von den Europäern zuerst so oft geschlagen worden, dass er sich zur Radikalkur entschlossen habe. «Ich wollte wissen, was sie mit mir machten, und schrieb mich für alle Turniere ein. Langsam entdeckte ich einige ihrer Geheimnisse.»

Trägt seinen Namen: Die Rod Laver Arena in Melbourne wurde zu seinen Ehren so benannt. Foto: Keystone

Lavers Wege führen ihn dieses Jahr auch in die Schweiz, wo in der Genfer Palexpo-Halle der 3. Laver-Cup steigt (20. bis 22. September). Das werde sehr speziell, da es ja Federers Heimat sei, sagt er. Er weiss, dass es diesen Anlass ohne den 20-fachen Grand-Slam-Sieger nicht geben würde. «Roger ist ein Historiker. Er wollte, dass die Erfolge der früheren Generationen nicht im Schatten verschwinden, und fand, dass mein Name gross genug ist, um alle früheren Champions zu repräsentieren.» Trotz seiner Bewunderung und Sympathie für den Schweizer glaubt er aber nicht, dass dieser noch lange Rekord-Grand-Slam-Champion bleiben wird. «Ich bezweifle, dass Roger noch viele Majortitel holen wird. Vielleicht in Wimbledon, weil er ein Rasenspieler ist. Aber Djokovic dürfte ihn und Nadal noch überholen.»

Aber – wie gesagt: Was Zahlen betrifft, ist Laver nicht ganz sattelfest. So siedelt er Federers Sieg in Melbourne über Baghdatis – nach welchem er ihm den Pokal überreichte – «vor etwa acht Jahren» an, dabei sind es dreizehn. Und irgendwann fragt «die Rakete aus Rockhampton» in die Runde: «Wie viele Grand-Slam-Titel hat Roger eigentlich – 17?» Es sind 20, gegenüber 17 von Nadal und 14 von Djokovic. Zumindest bis Sonntag.