Das Lauberhorn des Kanusports

Da macht selbst das Postauto schleunigst kehrt: Endstation Hölloch, willkommen in Muotathal. Nein, wir sind nicht in der Hölle gelandet. Das berühmte Loch am Dorfende gilt seit Jahren, je nach neu entdeckten Gängen, mal als längstes, mal als zweitlängstes Höhlensystem Europas. Der Name komme nicht vom Teufel, wie ein Einheimischer erzählt, sondern vom Dialektwort «heel», das die glatten Felsen beschreibt.

Muotathal ist selbst für die WM einer Randsportart ein eher kleiner Ort. Abgelegen, dem Reisenden Ruhe gönnend, dort, wo die Welt noch in Ordnung ist. Und wer sich auf dem letzten Abschnitt von Schwyz nach Muotathal vom Bus fahren lässt, findet Zeit, um verträumt die Landschaft zu bestaunen. Er schaut auf die Kuh am Strassenrand, die Kuh schaut zurück, und das ist kein Detail, die Kuh ist wichtig. Vor allem nun wegen jener Kanuten, die dank der WM erstmals im Land sind, sagt OK-Präsident Xaver Schuler: «Einige sagten mir, sie hätten geglaubt, diese Schweizer Postkartenbilder zeigten nicht die Wahrheit.» Nun sei es genau so: Schönes Wetter, Schnee auf der Bergspitze, saftige Wiesen mit . . . Kühen.

Geislechlöpfer und Trychler

Von Donnerstag bis gestern fanden Wettkämpfe statt, ganz Muotathal war aber schon am Mittwoch auf den Beinen, als die Kanuten für ein bisschen Olympia-Feeling sorgten – mit ländlichem Flair. Beim Einzug mit Landestafeln und Flaggen der 23 Nationen, gekommen von allen Kontinenten ausser Afrika, lief der lokale Musikverein den Marsch blasend voraus und sorgten junge Geislechlöpfer mit ihren Peitschen sowie Trychler mit grossen Glocken für den akustischen Ausklang. Das Urchige ist gewollt – und es kommt an: Beim «Heimatabend mit traditioneller Kultur» war die Mehrzweckhalle voll, erzählt Schuler stolz.

Für Tempo und Action sorgen in diesen vier Tagen die Kanuten. Die Wildwasser-Variante ist unberechenbarer als die olympische auf stillem Gewässer. Entsprechend häufiger sind gerade in Qualifikationsläufen Zwischenfälle mit gekenterten Kanus. Dann springen die an Seilen gesicherten Männer der am Ufer wartenden Safety-Crew ins Wasser, holen Athlet und Kanu aus der Muota, zehn Grad beträgt ihre Wassertemperatur.

Kanu ist nicht gleich Kanu. Ob Kajak oder Canadian, sie unterscheiden sich in Form, Fahrweise und Paddel, ob Einzel, Doppel oder 3er-Team – es wird in vielen Kategorien gefahren. Die euphorischste Unterstützung der pro Tag rund 1500 Zuschauer erhalten die Schweizer, klar. Auffällig ist, wie lautstark ein Team aus Osteuropa gefeiert wird. Schuler rechnet mit rund 500 «Hardcore-Fans», die permanent da seien, davon sind rund ein Drittel Tschechen – sie stellen in einer ihrer Volkssportarten auch das grösste Athletenkontingent an der WM.

Der Medaillengewinner von 73

Einer, der begeistert am Streckenrand steht, den fast alle kennen, der kaum vom Händeschütteln wegkommt, ist aber Schweizer: Heinz Wyss (72). Als 1973 erstmals auf der Muota um WM-Gold gefahren wurde, war er dabei – als Medaillengewinner. Er erinnert sich, wie ebenfalls viele Leute zugeschaut hätten, das Fernsehen gar live übertragen habe, das Wetter miserabel gewesen sei, was aber keine Rolle gespielt hätte. Wichtig sei die Muota und ihr Mythos gewesen. «Sie ist selektiv, jeder kann runterfahren, aber längst nicht jeder kann schnell runterfahren. Die Muota ist für uns», sagt Wyss, «was für Skifahrer das Lauberhorn ist.»

Auch Wyss’ Sohn Fabio ist da. Er fährt auf Stillwasser, war in Rio bei Olympia dabei. So gerne hätte er sich in Muota­thal ins Wildwasser gewagt, dort, wo auch er mit dem Sport begann. Doch eine Verletzung und Prüfungen in seinem Journalismusstudium verhinderten eine seriöse Vorbereitung. «Und einfach nur teilnehmen wollte ich nicht», sagt er. Auch so hat er eine Funktion: als Verfasser der Medienmitteilungen.

Ein buntes Volk

Noch eine bekannte Figur der Kanuszene fehlt – zumindest am Schlusstag im Sprint: Sabine Eichenberger. Die 49-jährige «Heldin des Flusses», wie sie OK-Chef Schuler würdigt. Sie, die den Rücktritt wegen der Heim-WM aufschob. Im Teamwettbewerb am Freitag holte sie Bronze, doch im Sprint-Vorlauf am Samstag schied sie aus, weil sie nach Fahrfehlern viel Zeit verlor und gar «eskimotieren» musste – dieser Begriff beschreibt die Unterwasser-Rolle, die es erlaubt, sich ohne Aussteigen wieder aufzurichten. Der letzte Eindruck, er wird die Zuneigung der Aargauerin zur Muota nicht trüben: «Hier fuhr ich immer gerne, hier ist alles faszinierend: die Landschaft, das ganze Tal.»

Und so feiert die Menge, darunter 300 Helfer, halt andere. Es ist ein buntes Volk: Vom eingefleischten Fan über den interessierten Einheimischen bis zum misstrauisch die Zigarre im Mundwinkel rollenden Bauern – alle sind in diesem Moment Teil der Kanufamilie. «Natürlich hoffen wir, dass viele wiederkommen», sagt Schuler. An den Kühen wird es nicht scheitern. Sie stehen auch am Sonntagabend, als alles vorbei ist, auf den Wiesen und schauen und kauen.

(Tages-Anzeiger)