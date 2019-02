Marcel Hirscher holt die Goldmedaille im Slalom. So weit so normal. Der Österreicher dominiert schon im ersten Lauf so stark, dass er im ORF keine Antwort darauf findet, was er im zweiten besser machen könnte. Eine Seltenheit bei diesem Tüftler, bei diesem Perfektionisten, der zwischen zwei Durchgängen gerne mal sein ganzes Material auswechselt, wenn er das Gefühl hat, es laufe ihm nicht.