Aksel Svindal spricht nach seinem letzten Rennen. (Video: Marcel Rohner)



In einem Punkt aber unterschieden sich Vonn und Svindal am Wochenende. Während er ein stiller Geniesser war und dann pünktlich und relaxed zur Pressekonferenz erschien, zelebriert sie sich im Ziel zuerst mal selbst. «Ich wollte mit einem Ausrufezeichen gehen», sagt Vonn, «besser als heute ging es nicht».

Noch am Dienstag landete sie im Super-G im Netz, «so wollte ich nicht mehr enden». An der Pressekonferenz wird Vonn gefragt, was sie nun tun werde, welche Sportarten ihr gefallen würde. «Vielleicht spiele ich ja mal mit Roger Tennis», antwortet sie. Dann bedankt sie sich, bei ihren Konkurrentinnen, sogar bei den Journalisten, posiert mit all ihren Medaillen und geht. Mit einem Ausrufezeichen.

Für ein zusätzliches Ausrufezeichzen sorgte dann auch noch Roger Federer. Der Schweizer Tennis-Star gratulierte Vonn via Video-Botschaft, was die Amerikanerin sichtlich aus dem Häuschen brachte. Sie verprach Federer, ihn in Wimbledon unterstützen zu kommen.