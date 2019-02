Corinne Suter hat viel geweint, seit sie im Ski-Zirkus mit dabei ist. Mehr aus Enttäuschung als aus Freude, sagte sie noch am Dienstag nach ihrem dritten Platz im Super-G. Auch als sie das sagte, hatte sie Mühe, die Tränen zurückzuhalten.

Am Sonntag weinte sie nicht. Sie war genug beschäftigt damit, Schweizer Fahne, Blumenstrauss, Ski und Skistöcke so in die Höhe zu halten, damit sie auch jeder sah. Die 24-Jährige stand schon wieder auf dem Podest, es war das zweite Mal in ihrer Karriere, nur tat sie das diesmal aus ihrer Sicht nicht links von der Siegerin, sondern rechts. Auf Bronze im Super-G folgte Silber in der Abfahrt, ihrer Lieblingsdisziplin.