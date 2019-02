Pittet, seit zwölf Jahren im Speedteam der Schweizerinnen tätig, hat gelernt, die Athletinnen auch einmal machen zu lassen, nicht immer nur auf die perfekte Linie zu achten, «einem kreativen Fussballer», sagt er, «darfst du die Kreativität auch nicht nehmen, indem du ihn in ein System zwängst. Dasselbe gilt für Skifahrer.» Will heissen: Die Athletinnen müssen ihren Ski auch einmal freien Lauf lassen können. Suter weiss ziemlich genau, wann sie ihre Ski laufen lassen kann, «sie spürt das gut», sagt Pittet, der mit der Schwyzerin seit fünf Jahren zusammenarbeitet und ihre engste Bezugsperson ist im Team.

Pittet: «Sie war zu lieb»

Nach zehn Minuten sind sie durch mit der Analyse. Suter hat nur ihre Fahrt angeschaut. Sie hat überhaupt gelernt, mehr auf sich zu achten. «Früher habe ich allen anderen lieber zugeschaut als mir», sagt sie. Sie hat sich oft verloren beim Blick auf die Konkurrenz. Sie habe auch lernen müssen, egoistischer zu werden, sagt Pittet. «Sie war zu lieb.» Das soll nun anders werden.

«Ich habe den Fokus auf die Abfahrt gelegt.»Corinne Suter

Dabei kommt auch etwas zurück von ihren Kolleginnen. Als sie den Marathon am Dienstag mit Interviews, Empfang im House of Switzerland, Foto hier, Foto da überstanden hatte, wartete zu Hause im roten Schwedenhäuschen Jasmine Flury auf Suter. «Sie hatte Vitamin-Brausetabletten bereitgelegt und Brötchen und Bananen gekauft. Sie wusste genau, was ich brauche», sagt Suter. Dann schaut sie sich um in der Wohnung der Serviceleute und sagt: «Ich darf es ja fast nicht sagen: Aber wir haben zu zweit drei Zimmer. Eines für mich, eines für Flury, eines als Ankleidezimmer.»

Mit der Bronzemedaille hat sie sich etwas Luxus auch verdient. Doch der Höhepunkt soll erst folgen. Suter sagt: «Ich habe den Fokus auf die Abfahrt gelegt. Den Super-G nehme ich aber gerne als zusätzliche Motivation mit.»

Auf die Aufgabe am Sonntag sollte sie gut genug vorbereitet sein. Dank Pittet, dem Mann an der Piste und am Laptop.