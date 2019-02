Dass Wendy Holdener, Aline Danioth, Daniel Yule und Zenhäusern im Final ausgerechnet Östererreich bezwingen konnten, versüsste den Sieg für die Ski-Schweiz nochmals. Maruggs Reporter-Kollege von unseren östlichen Nachbarn litt sichtlich mit, zog sich die Mütze ins Gesicht – und gratulierte dann mit einem freundlichen Abklatschen.

Letzmals vor 10 Jahren zuoberst

Mit nun zwei Goldmedaillen – Holdener hatte bereits in der Kombination triumphiert – führt die Schweiz die Medaillenwertung der Ski-WM in Are an:

Der aktuelle Medaillenspiegel. Stand: Mittwoch 13. Februar. Quelle: Screenshot SRF

Noch sind vier Medaillensätze zu vergeben und natürlich lauern andere Nationen dicht dahinter. Aber dennoch: Die Hoffnung, dass die Schweiz auch am Ende der Weltmeisterschaft auf Rang 1 steht, ist gross. Zumal das Team mit Holdener, Zenhäusern und Yule in beiden Slaloms reelle Chancen aufs Podest besitzt.

Letztmals zuoberst im WM-Medaillenspiegel stand die Schweiz vor genau zehn Jahren in Val-d'Isère (2 Gold, 3 Silber, 1 Bronze). Bei den letzten beiden Austragungen triumphierte, Sie wissen schon: Österreich.