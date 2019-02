Doch WM-Gold bleibt WM-Gold, und so startet Luca Aerni am Montag als Titelverteidiger in den Wettbewerb. Der Sieg in St. Moritz hat sein Leben als Skifahrer auf den Kopf gestellt. Das Selbstverständnis sei ein anderes, sagt Aerni, der die Laufbestzeit im Slalom vor Marcel Hirscher als Aha-Erlebnis bezeichnet. Finanziell ist er unabhängig geworden, das Sponsoring-Portfolio hat sich erweitert. Und doch gesteht der 25-Jährige: «Ich würde den Titel gegen eine Slalom-Medaille eintauschen.»

In seiner Spezialdisziplin läuft es Aerni nicht, er wirkt verkrampft und fällt zu allem Übel noch oft aus. Anzumerken ist ihm die Resultatkrise kaum, er lächelt sie weg, aber ein wenig drückt Ratlosigkeit durch. Auch in der Kombination vom Montag wird er Aussenseiter sein, das heutige Abfahrtstraining ist eine willkommene Abwechslung.

53 Zentimeter Unterschied

Auf 218 cm langen Latten wird er unterwegs sein, über einen halben Meter kürzer sind die Slalomski, mit denen er durch den Stangenwald wedelt (165 cm). Die Umstellung sei die Krux der Kombination. «Der Unterschied ist gewaltig. Der Abfahrtsski dreht fast nicht, die kurzen hingegen greifen extrem schnell.» Nicht zuletzt deshalb komme es beim Einfahren zum Slalom jeweils zu vielen Stürzen, sogenannten Highsidern, bei denen Fahrer in Rücklage geraten und es die Ski aufstellt. Enorm ist die Geschwindigkeitsdifferenz: Werden in der Abfahrt bis zu 130 km/h erreicht, sind es im Slalom in den meisten Passagen etwa deren 60.

An fünf Tagen erst hat Aerni in dieser Saison Speedtrainings absolviert. Eigene Ski hat er nicht, weil für ihn als Techniker schlicht keine Zeit bleibt, das Material abzustimmen. Und so fährt Aerni mit den Ski eines Schweizers, der viel zu früh von dieser Welt gehen musste. Gian Luca Barandun war sein Markenkollege gewesen bei Salomon, ehe er Anfang November 2018 bei einem Gleitschirmflug sein Leben liess.

Der Materialaustausch bestand schon lange; Aerni sah den Abfahrer zwar nicht häufig, dennoch beschäftigt ihn dessen Schicksal noch heute. «Gleich nach dem Unfall fühlte es sich seltsam an, seine Ski zu benützen. Nun aber will ich Gian Luca meine Ehre erweisen, es für ihn so gut wie möglich machen.» Nur 24 wurde der Bündner, und Aerni sagt nachdenklich: «Eigentlich müsste er hier sein.»