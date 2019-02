Die Bronze-Fahrt: Corinne Suter verliert nur 5 Hundertstel und steht zum ersten Mal auf dem Podest. (Video: Tamedia/SRF)

Schon zu Beginn des Interviews mit dem SRF konnte Suter ihre Freudentränen nicht zurückhalten. Nach einer einmal mehr starken Trainingsleistung, belohnte sich die 24-Jährige am Renntag mit Bronze im Super-G: «Wenigstens konnte ich auch mal in einem Rennen zeigen, was ich sonst im Training tue.»

Zweimal viel Pech

Gewiss hatten auch die vergangenen Wochen einen Einfluss auf Suters Emotionen. Mitte Januar fehlte ihr in Cortina d'Ampezzo eine Hunderstelsekunde fürs Podest, etwas mehr als eine Woche später waren es in Garmisch-Partenkirchen dann zwar 27 Hundertstel – aber wieder resultierte der undankbare vierte Rang. «Im Skisport ist es halt manchmal ein Auf und Ab. Das haben wir heute auch bei Lindsey gesehen», so Suter, mit Blick auf den schlimmen Sturz von Lindsey Vonn.

Ihr Erfolgsrezept sei gewesen, die Stimmung um sie herum auszublenden. Insbesondere nach dem vielversprechenden zweiten Platz im ersten Abfahrtstraining in Are: «Ich war nicht sehr nervös. Der Start wurde verlegt, alles ging so schnell.» Nun darf Suter also über ihre erste WM-Medaille jubeln. Sie tut es mit Tränen in den Augen, einem Lächeln im Gesicht und den Worten: «Ich bin mehr als happy.»