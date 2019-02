Dann die Entwarnung: Vonn konnte nicht nur selber aufstehen, sondern fuhr auch noch ins Ziel. Dort wurde sie mit grossem Applaus in Empfang genommen – worauf sie in Tränen ausbrach.

«Warum liege ich schon wieder im Netz»

Die 34-Jährige hatte im Vorfeld der WM erklärt, nach dem Grossanlass zurücktreten. Am Sonntag wird sie bei der Abfahrt zum letzten Mal auf der Piste stehen. Dies bestätigte Vonn anschliessend beim SRF-Interview: «Abfahrt ist für mich wohl ein bisschen besser als Super-G.» Momentan schmerze zwar noch ihr Körper, kaputt sei aber nichts. Dennoch war sie enttäuscht: «Ich merke, wie mein Körper nicht mehr macht, was der Kopf will. Das ist für mich gefährlich. Deshalb jetzt noch ein Rennen, dann nehme ich kein Risiko mehr.»

Nach dem Rennen gab Vonn dann eine schon vorher geplante Pressekonferenz und war trotz Ausscheiden erstaunlich gut gelaunt. Sie habe genug geweint, sagte sie, nun wolle sie das Ganze geniessen. Gefragt, was sie sich bei ihrem Sturz gedacht habe, antwortete Vonn: «Ich dachte: ‹Warum liege ich schon wieder im Netz?› Ich bin zu alt für diese Scheisse» Und auch sonst bemühte sie sich, die Pressekonferenz so unterhaltsam wie möglich zu gestalten, was ihr nicht wirklich gelang.

Zudem äusserte sich Vonn sehr positiv über ihre Konkurrentin und vielleicht baldige Nachfolgerin, was Rekorde angeht, Mikaela Shiffrin. Sie und die 23-Jährige hätten einen komplett verschiedene Art Ski zu fahren, «sie ist das genaue Gegenteil», sagt Vonn, «ich wünsche ihr viel Glück und Gesundheit in ihrer Karriere. »