G wie Golf. Er geht schon genug Risiken ein. Also weicht er diesem in der Freizeit aus. Er spielt Golf, «vielleicht kriege ich einmal einen Ball an den Grind, mehr nicht». Er hat ein Handicap von 12.

H wie Hintertür. Er ist ein Athlet zum Anfassen. Doch nach dem Abfahrtssieg an der Heim-WM in St. Moritz warten seine Fans im House of Switzerland vergeblich auf ihn. Es heisst: «Er ist durch einen anderen Eingang gekommen und isst jetzt. Er hat Hunger.»

I wie Innsbruck. Er wohnt in Aldrans, südlich der Stadt, mit Tochter und Freundin, die auf der anderen Seite, in Oberperfuss, aufgewachsen ist. In Triendls Heimatdorf gibt es einen Beat-Feuz-Fanclub und ein Beat-Feuz-Cordon-bleu.

J wie JO-Rennen. Es ist Feuz erste Verletzung: Einen Tag vor seinem achten Geburtstag brechen bei einem Sprung in einem JO-Rennen in Adelboden beide Fersen. Er sitzt drei Monate im Rollstuhl.

K wie Kräutergarten. Wer richtig grillieren will, tut gut daran, auf die Würze zu achten. Das tut Feuz, der in seinem Garten Thymian, Chili, Rosmarin, Petersilie und Rucola mit viel Liebe pflegt.

L wie Langlaufen. Triendl ist Physiotherapeutin. Und als solche passt sie auf, dass ihr Freund auch Sorge zu seinem Körper trägt. Ende Saison ist daher Erholung angesagt. Sie geht mit ihm aber auch auf die Loipe - hetzt ihn dort und hängt ihn meist ab.

M wie Maurer. So ist das in der Schweiz: Ausbildung vor Sport. Der Bauernsohn hat sich den Beruf Maurer ausgesucht. Gebracht hat ihm das als Absicherung wenig. Er sagt: «Wenn Skifahren nicht gut ist für mein Knie, ist es Mauern erst recht nicht.» Genaue Pläne für danach hat er noch nicht, «irgendetwas im Sport».

N wie nie mehr. Er wird sein linkes Knie nach einem Dutzend Operationen nie mehr belasten können wie das rechte. Auch im Alltag läuft er nicht rund, «ich belaste mehr über rechts», sagt er, «darunter leidet auch die Hüfte».

O wie Olsson. An der WM 2011 in Garmisch wettet der Schweizer, dass Hans Olsson im Super-G ausfällt -und verdient 90 Euro. Olsson beschimpft ihn deshalb, schreibt der «Blick». Er rächt sich, als er bei einem Teamwettkampf im Duell schneller ist als Feuz und rückwärts ins Ziel fährt. Sie werden gute Freunde, Olsson ist im OK der WM.