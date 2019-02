Längst ist der 29-jährige Salzburger mit einem Privatteam unterwegs, seine Bezugspersonen haben sich ganz der «Mission Hirscher» verschrieben, die Betreuung könnte individueller kaum sein. Eine Gefolgschaft dieser Art hat kein anderer Fahrer, die Kosten werden zu einem wesentlichen Teil vom österreichischen Verband gedeckt – was zurückkommt, ist ja auch gewaltig.

Hirscher hat vor allem Leute um sich geschart, die ebenfalls Rennen fuhren. Der Perfektionist fordert totale Bereitschaft, verlangt vom Servicemann auch einmal, von Frankreich heim nach Österreich zu fahren, um ein bestimmtes Paar Ski zu holen.

Das sind die wichtigsten Leute hinter dem Ausnahmefahrer:

Tüftler mit rotem Buch und weissem Schnauz

Ferdinand Hirscher, Vater. (Bild: Keystone/Christian Bruna)

Der Mann mit dem imposanten Schnauz darf am Pistenrand nicht fehlen, wenn sich Marcel Hirscher die Hänge hinunterschwingt. Und doch tut er es manchmal. Denn Vater Ferdinand Hirscher, dem diese seltene Haarpracht gehört, hat Flugangst. Er reist nur an Orte, die er mit dem Auto erreichen kann – wie nach Are. Im Gepäck: 30 Paar Ski.

Sein Sohn ist der Tüftler schlechthin im Weltcup – das ist längst auch der 63-Jährige. Er führt ein rotes Buch mit sich, in dem er jedes Detail der einzelnen Ski festhält. Wie welcher auf welchen Typ von Unterlage reagiert, wie aggressiv er ist. Diese Akribie und Liebe zur Finesse macht oft den grossen Unterschied zur Konkurrenz. Läuft es einmal nicht im 1. Lauf, setzen die Hirschers auch gerne auf Risiko. Wie in Adelboden in diesem Jahr, als sie einem Ski vertrauten, den sie kaum je getestet hatten. Aus 12 Hundertsteln Rückstand auf Kristoffersen wurden 71 Vorsprung und der Sieg.

Der Workaholic, der um 4 Uhr Tagwache hat

Michael Pircher, Training. (Bild: Imago/Eibner Europa)

Der Mann kann einem leidtun. Was der sich anhören muss. Es läuft so: Hirscher fährt runter, schnell, und schimpft doch übers Material. Für den Servicemann bedeutet das: Zurück in den Container, schleifen, schrauben, damit die Atomic-Latten im zweiten Lauf passen. Letzte Saison gab es für jeden Slalom ein neues Modell. 2017 hatte Graggaber 100 Paar Ski mit nach Beaver Creek genommen, innert vier Tagen wurden sie getestet – nichts mit 40-Stunden-Woche. 300 Tage verbringen die beiden pro Jahr zusammen, das Verhältnis ist professionell, Graggaber bezeichnet seinen Chef als «sehr fordernden Tüftler». Hirscher sagt: «Hat Thomas einen schlechten Tag, kann ich meinen besten haben und ich bin chancenlos.» Die Aussage macht deutlich, welcher Druck auf Graggaber lastet.

Der 38-Jährige war zweimal Junioren-Weltmeister in der Abfahrt, 2005 stürzte er in Kitzbühel schwer, die Lunge war beschädigt. Er kam nie mehr in Fahrt.

Bei ihm holt Hirscher den letzten Schliff

Thomas Graggaber, Ski. (Bild: GEPA/Christian Walgram)

Es ist ein umgebauter Bauernhof im salzburgischen Abtenau, abgelegen, unscheinbar. In den Scheunen und auf den Wiesen wird gesprungen, gehüpft, gehoben, vor allem gelitten. Schweizers Trainingszentrum ist der Ort, wo die Basis gelegt wird für den Winter. Der Athletikcoach gehört seit Sommer 2014 zu Hirschers Clan, er krempelte einiges um. Bald waren Schultern und Schenkel seines Athleten breiter, acht Kilogramm an Muskelmasse legte Hirscher zu, nahm in der Vorbereitung täglich 5000 Kalorien zu sich. Dopinggerüchte kamen auf, sie blieben aber leise.