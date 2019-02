Wieso sind Mikaela Shiffrin und Marcel Hirscher so gut? Weshalb dominieren sie seit vielen Jahren in schier unglaublichem Ausmass? Es gibt zig Gründe. Ein wichtiger Teil im Erfolgspuzzle ist die Betreuung. Beide haben gemerkt, dass sie neben den Trainern zusätzliche Inputs brauchen, so ist bei Hirscher stets der Vater dabei, bei Shiffrin die Mutter. Inputs können in skitechnischer Hinsicht wichtig sein, aber auch in psychologischer. Es kann einem ein Gefühl der Sicherheit geben, wenn eine vertraute Person an der Seite ist. Michelle Gisin hilft es als nach wie vor unerfahrener Abfahrerin extrem, wenn sich Schwester Dominique im Team aufhalten darf. Bei Federica Brignone ist der Bruder dabei: als Bezugsperson, zum Reden, um Spass zu haben. Vor allem dank ihm hat sie die Freude am Sport wieder gefunden.