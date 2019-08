Keine Ahnung vom Schwingen? Wir erklären die wichtigsten Würfe

Der Schweizer Nationalsport boomt. Am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Zug werden 350’000 Besucher erwartet. Mehr als eine Million Zuschauer verfolgen den Megaevent zudem live am TV mit. Darunter werden sicher nicht nur eingefleischte Fans und Experten sein, sondern auch viele Menschen, die das Schwingen nicht wirklich kennen.