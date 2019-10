Schwinger Niklaus Zenger tritt zurück

«Nach einer für mich äusserst erfolgreich verlaufenen Saison mit sieben Kranzgewinnen, dem Co-Sieg bei meinem Heimfest (Oberländisches Schwingfest, Red.) in Interlaken und dem Gewinn des dritten Eidgenössischen Kranzes, habe ich mir in den letzten Wochen intensiv Gedanken zu meiner sportlichen Zukunft gemacht», schreibt der Habker Spitzenschwinger Niklaus Zenger am Freitagnachmittag in seinem Facebook-Profil.