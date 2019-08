Dieser Emmentaler teilt den 1. Gang ein

Am Wochenende beginnen in Zug die Kämpfe, an deren Ende der neue Eidgenössische Schwingerkönig gekrönt wird. Ein guter Start ins Schwingfest ist dabei unabdingbar – und wer im ersten Gang gegeneinander antritt, das liegt ganz in der Hand eines 46-jährigen Emmentalers: Samuel Feller darf als Technischer Leiter des Eidgenössischen Schwingerverbands ganz alleine die Einteilung vornehmen.