Die Suche nach Seelenbalsam

Gewinnen kann nur einer. Okay, ab und an teilen sich zwei Schwinger einen Festsieg. Seltener ist es, dass ein Trio reüssiert. Und ganz selten lautet das Credo: Vier gewinnt. So beispielsweise geschehen vor acht Jahren am «Oberaargauischen», als sich Philipp Laimbacher, Matthias und Thomas Sempach sowie Matthias Glarner im ersten Rang klassierten.