Der König muss passen

Kilian Wenger, die wichtigste Frage zuerst: Wie geht es Ihrem linken Knie? Eigentlich nicht schlecht. Bänder und Meniskus – also alles, was ganz sein muss – sind ganz. Ich habe eine kleine Zerrung am Oberschenkelansatz und im Bereich der Kniescheibe. Ich kann das Knie noch nicht schmerzfrei durchstrecken, aber es ist stabil.