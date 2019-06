Kein Kranz für Rekordhalter Burkhalter

Eine weitere Auszeichnung kam am Sonntag nicht hinzu, als der Turnerschwinger aus Homburg am Schwarzsee gastierte. Das Auftaktpensum war für den zweifachen «Eidgenossen» ein anspruchsvolles: Er traf auf die starken Berner Youngsters Patrick Gobeli (21) und Fabian Staudenmann (19). Wer das Alter der beiden addiert, steht im Vergleich mit Burkhalter noch immer bei minus 5 Jahren. In beiden Gängen gab es kein Resultat, am Ende verzeichnete Burkhalter vier «Gestellte» und monierte über passiv schwingende Gegner. «Die Angst vor dem Verlieren schien grösser als der Wille zum Gewinnen. Ein Stück weit ist das schön, weil dieses Verhalten zeigt, dass die Gegner noch immer viel Respekt vor mir haben.»

Viel Prominenz und Fleisch

Burkhalter ist nicht nur seines Alters wegen eine spezielle Figur in der Szene: Er schwingt, führt einen Milchwirtschaftsbetrieb und bietet einen Personenschutz- sowie Limousinenservice an. Der Thurgauer hat bereits Mike Tyson, Cristiano Ronaldo und Paris Hilton chauffiert. Und für seinen Stammkunden, den früheren Bob-Olympiasieger Hans Leutenegger, gilt bei öffentlichen Auftritten: nie ohne Burkhalter.

Dieses Jahr möchte Burkhalter mit Sohn Thomas in Zug antreten. Vater und Sohn am «Eidgenössischen»: Auch das wäre ein Novum. Der 16 Jahre alte Thomas isst wie der Vater täglich ein Kilo Fleisch. 2018 kam das Duo auf ein Jahrestotal von 678 Kilogramm. Für die Teilnahme am «Eidgenössischen» fehlt es dem Filius nicht an Masse, sondern an Kränzen: Deren zwei bei den Aktiven muss er noch erreichen, damit es mit der Teilnahme klappt.

Während Thomas vor der Aktivkarriere steht, denkt der 45 Jahre alte Vater wieder einmal an Rücktritt. «Ich schaue von Jahr zu Jahr.» Das Jubiläumsschwinget «125 Jahre ESV» nächste Saison in Herisau sei aber «ein Thema».

Was wäre ein Jubiläumsfest ohne den Rekordhalter?