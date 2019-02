«No ei Minute. Chömet: Schaffe, schaffe!» Matthias Glarner blickt auf die Stoppuhr, lässt die Fussgelenke kreisen, beobachtet die Schwinger beim Zweikampf. Der Spitzensport-WK in Kirchberg BE vereint einige der stärksten Schwinger. Glarner, ausgebildeter Sportlehrer und Schwingerkönig von 2016, koordiniert die Trainings. Selbst zum Schwung ansetzen darf er nicht. Im Juni 2017 stürzte er von einer Gondel, zog sich eine Beckenringsprengung und eine schwere Sprunggelenkverletzung zu. Am linken Fuss waren zwei Quadratzentimeter Knorpel abgesplittert. Elf Monate später gab Glarner das Comeback. Im letzten Herbst liess er sich erneut am linken Fuss operieren. Sein Ziel: als aktueller Schwingerkönig beim «Eidgenössischen» in Zug den Titel verteidigen. Dem Berner bleiben sechs Monate Zeit.