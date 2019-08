15 Kränze für das Berner Team

Bärenstark! Der König kommt zwar aus dem Seeland, die Oberländer aber sorgten mit sechs Kranzgewinnern für die äusserst erfolgreiche Bilanz der Berner als Team. Und das, obwohl der eine oder andere Routinier enttäuschte.

Meiringen ist eigentlich Glarner-Land, doch der beste Berner Oberländer in Zug kommt vom Hasliberg und heisst Kilian von Weissenfluh. Der 22-Jährige kommt aus einer Schwingerfamilie. Der Grossvater Peter sen., der Vater Peter jun., der Onkel Christian – alle waren sie Eidgenössische Kranzschwinger. Jetzt ist die Reihe an Kilian von Weissenfluh. Er beendete den Wettkampf ohne Niederlage auf Rang 5. «Es war ein Wahnsinnsfest», sagte er. «Ein grosses Lob geht an die ganze Mannschaft. Es ist unglaublich, wie professionell bei uns gearbeitet wird – auf allen Ebenen.»