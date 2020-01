Spricht man im Eishockey von zwei Minuten, werden die meisten wohl daran denken, dass eine Strafe wegen eines kleineren Vergehens ausgesprochen wurde. In der Partie zwischen Wiki-Münsingen und Huttwil kamen die Protagonisten am Ende auch auf zwei Minuten zu sprechen. Es waren jedoch 120 Sekunden, wenn man es genau nimmt, deren 129, in denen ein Regelverstoss keine Rolle spielte. Aus Sicht der Gastgeber waren es zwei magische Minuten. Aus einem 0:2-Rückstand machte Wiki einen 3:2-Vorsprung und legte die Grundlage zum 4:3-Heimsieg, der sich im Kampf um den Einzug in das Playoff als sehr wichtig erweisen könnte.