Zuversicht vor der riesigen Hürde

An der WM im August in Tokio, der Hauptprobe für die Olympischen Spiele ein Jahr später, bietet sich Lehmann die erste Chance, sich den Olympiatraum zu erfüllen. Die sieben bestklassierten Athleten der Kombination sichern sich ein Ticket für Tokio. An der letztjährigen WM in Innsbruck wurde er Neunter. In einem bereinigten Klassement, in dem wie bei Olympischen Spielen höchstens zwei Athleten pro Nation zugelassen sind, hätte es sogar für den 7. Rang gereicht. «Wenn ich eine genau gleich gute WM zeigen kann, bin ich qualifiziert. Das gibt mir viel Zuversicht», sagt er. «Aber es muss in allen Disziplinen alles zusammenpassen.»

Sollte es nicht reichen, findet Ende November in Toulouse ein Qualifikationswettkampf statt, an dem weitere sechs Startplätze vergeben werden. Allerdings können nur die Athleten nach Frankreich reisen, die im Weltcup genügend gute Resultate gesammelt haben. Mit dem Coup von China hat sich Lehmann eine «super Ausgangslage» geschaffen, wie er sagt. Insgesamt kommen pro Disziplin zwei Resultate in die Wertung.

Lange schien es utopisch, dass die Schweiz bei der Olympiapremiere vertreten sein würde. Sascha Lehmann zeigt wie Petra Klingler bei den Frauen, dass durchaus eine Chance besteht. «Es ist eine riesige Hürde, aber es ist nicht unrealistisch.»