Schärer wieder verletzt

In Spiez ist der erste Schnee noch nicht gefallen, für Michael Schärer der Winter jedoch schon Geschichte. Der 22-Jährige muss die Saison abhaken, bevor sie begonnen hat. Schuld ist ein Sehnenriss in der linken Schulter, dort also, wo sich der Olympiasechste bereits 2018 verletzt hat. Es geschah im Slopestyle-Training in Saas-Fee. «Der Lauf hatte drei Schanzen», erzählt der Pechvogel. Den ersten Kicker meisterte Schärer mit Bravour. «Ich versuchte einen neuen Trick, was auf Anhieb gelang.» Euphorisch und mit etwas zu viel Tempo steuerte der Berner Oberländer die beiden nächsten Sprünge an – und stürzte.