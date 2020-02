Warum Huttwil nicht Letzter sein sollte

Hockey Huttwil muss ab heute gegen den Absturz in die 1. Liga kämpfen. Dass die Oberaargauer in diese Situation geraten würden, war vor der Saison nicht zu erwarten. Was die statistischen Werte anbelangt, verlief die Regular Season eigentlich auch gut. In keiner der wichtigsten Wertungen ist Huttwil auf den letzten vier Plätzen zu finden.