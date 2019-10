Vier Tore Differenz und ein neuer Spieler

Längst ist er hier heimisch geworden, wohnt mit seiner Frau und den zweijährigen Zwillingstöchtern in Zollikofen, arbeitet zu 100 Prozent für eine Unternehmung, die Isolationen von Leitungen herstellt.

Handball ist seine Leidenschaft geblieben, auch wenn er nicht mehr Profi ist. «Als mich der BSV anfragte, nahm ich das Angebot gerne an», sagt Isailovic. Er soll vor allem mithelfen, die Defensive der Berner zu stabilisieren, vorerst ist sein Engagement auf einen Monat beschränkt.

Mehr Vorsprung möglich

Isailovics erstes Spiel für den BSV war eines gegen ein Team aus seinem Geburtsland. Die Challenge-Cup-Partie gegen Dinamo Pancevo aus Serbien stand an und damit die Begegnung mit dem früheren Berner Spielmacher Uros Mitrovic. Dieser kam über fast die gesamten 60 Minuten zum Einsatz, demonstrierte sein nach wie vor grosses Spielverständnis, war allerdings nur wenig torgefährlich.

In der Startphase schien es, als würde Mitrovic zu überhaupt keinem Faktor in dieser Partie werden. Die Gastgeber dominierten gegen fehlerhafte Serben nach Belieben, spielten ihre Tempovorteile aus und gingen rasch 5:0 und 6:1 in Führung. Sie verloren danach allerdings ihre Linie und liessen den Gegner zurück ins Spiel.

Pancevo verteidigte kompakt und brachte den BSV bis in die 50. Minute immer wieder in Bedrängnis, zeitweise konnten die Gäste das Resultat gar ausgeglichen halten. Erst in den letzten 10 Minuten bekam das Heimteam das Geschehen wieder in den Griff und schoss einen 28:24-Vorsprung heraus, der den BSV mit einem kleinen Vorteil zum Rückspiel in einer Woche in den Belgrader Vorort fahren lässt.