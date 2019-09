Verteidiger mit grossem Potenzial

Wer in den letzten Jahren sagte, dass man die GCK Lions nicht unterschätzen dürfe, der hat das zumeist aus Freundlichkeit gesagt. In den letzten 12 Begegnungen mit Langenthal gewannen die Lions nur drei, zwei davon aber immerhin in der letzten Spielzeit. Dies sehe nun aber anders aus, findet Luca Christen und verweist auf Verstärkungen im Kader der Zürcher.