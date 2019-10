Thun gelingt Coup gegen den Favoriten

Martigny ist der grosse Favorit in der MSL. Die Walliser sind im Playoff-Final im letzten Frühling nur knapp am heutigen Swiss-League-Team Sierre gescheitert, streben selbst auch die Promotion an und sind bis jetzt ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. In den ersten fünf Spielen gaben sie keinen Punkt ab, bei einem Torverhältnis von 28:14.