ULA gibt sich nicht einfach so geschlagen

Der Stürmer war zuvor bereits mehrfach bestraft worden, und verkeilte sich mit einem Gegenspieler, mit dem er sich zuvor bereits beharkt hatte. Nur Lang erhielt jedoch eine Sanktion, er reklamierte daraufhin und wurde von den Schiedsrichtern ausgeschlossen. Jetzt erst recht, sagten sich die ULA-Akteure, und brachten den zu siegsicheren Gegner endgültig in Verlegenheit.

Kurz nach Beginn der letzten Minute gelang der Ausgleich, und Nicola Siegenthaler schoss die Gäste in der Verlängerung zum 9:8-Sieg. Die erste grosse Überraschung im diesjährigen NLB-Playoff war jedoch perfekt.

An der Wende beteiligt war Mattia Schenk, der die Treffer um 4:8 und 6:8 erzielte. «Wir haben einfach weitergespielt, es gab keine Diskussion, dass wir aufhören würden, zu kämpfen», sagt der 22-Jährige, der im Laufe der aktuellen Saison zu ULA zurückgekehrt ist. Der Roggwiler war beim NLA-Spitzenteam Wiler-Ersigen nur Reservist und entschied sich im Herbst, wieder für seinen Stammverein eine Liga tiefer zu spielen.

Die Rote Karte gegen Lang sei ein Signal gewesen, es erst recht jetzt noch einmal zu versuchen. «Ohne diesen Ausschluss wäre unsere Reaktionen wohl nicht derart heftig ausgefallen», benannte Schenk den Ausschluss des Mitspielers als einen wichtigen Faktor bei der Wende.

Nicht krass überlegen

Bereits am Tag darauf stand das zweite Spiel in Langenthal auf dem Programm. Nick Lang erhielt nach seiner Matchstrafe keine Spielsperre, wurde von Trainer Tomas Chrapek allerdings trotzdem nicht aufgestellt. «Das Spiel in Basel lag erst 24 Stunden zurück. Es erschien uns ratsam, Lang aus der Schlusslinie zu nehmen und ihn nicht einzusetzen», begründet Teammanager Heini Sommer die Massnahme.

Im zweiten Spiel rückten die Basler die Verhältnisse zurecht und gewannen im Oberaargau 5:1. «Sie haben die besseren Einzelspieler», fasst Schenk die aktuelle Ausgangslage in der Viertelfinalserie zusammen. «Wir haben jedoch eine Chance, noch weitere Spiele zu gewinnen. So krass überlegen ist uns Basel auch wieder nicht.»

Der Auswärtscoup in Basel hat bei den Oberaargauern Appetit darauf geweckt, die Saison 2019/20 nicht bereits im Februar zu beenden. Das dritte Spiel findet am kommenden Sonntag in Basel statt, danach treffen die beiden Teams am 29. Februar (19 Uhr) erneut in Langenthal aufeinander.