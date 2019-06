Späte Revanche

Natürlich bleibt die neuerliche Promotion bei beiden Clubs ein Thema, diese Saison stand ihnen indes die jurassische Gruppierung Vallée vor der Sonne. Direkt dahinter reihten sich aber punktgleich die beiden Cupfinalisten ein, wobei Ostermundigen am Pfingstmontag die Hauptprobe – wie zuvor bereits das Hinspiel – mit 2:1 gewonnen hat.

Wiedersehen nach 2008

2008 bestritten diese beiden Teams aber auch den ersten Final des Berner Cups – mit Ostermundigen als klarem 3:0-Sieger. Nun also gelang dem FCK in Herzogenbuchsee die Revanche für die Enttäuschung vor elf Jahren. Die Unteremmentalerinnen mussten sich den Erfolg aber wegen ihrer ungenügenden Effizienz lange erdauern. Ostermundigen führte zwar die technisch feinere Klinge, auf dem nach einem starken Gewitter mit Pfützen durchsetzten Terrain waren aber meist die gradliniger, zielstrebiger agierenden Kirchbergerinnen tonangebend.

Allerdings ging entgegen dem Spielverlauf in der 33. Minute der FCO durch Laura Jau in Führung, doch gelang Michelle Probst nach gut einer Stunde der Ausgleich. Trotz beidseits weiteren Chancen blieb es auch nach 90 Minuten beim 1:1-Unentschieden, deshalb musste der Sieger schliesslich in einem Penaltyschiessen ermittelt werden. Weil gleich zwei Ostermundigerinnen scheiterten, konnte Carmen Aeberhardt bereits mit dem vierten erfolgreichen FCK-Versuch den zweiten Cupsieg ihres Vereins sicherstellen.