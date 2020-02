Schenk bleibt Trainer in Thun

Christoph Schenk hat seinen Vertrag beim EHC Thun um eine weitere Saison verlängert. Schenk kehrte 2015 nach Thun zurück, nachdem er in den 90-er Jahren bereits Coach des Vorgängervereins SC Thun war.

2016 holte er mit den Oberländern den Zentralschweizer 1.-Liga-Meistertitel, 2017 stieg er mit dem Team in die MSL auf. Trotz des Falls in die Abstiegsrunde in diesem Jahr sprachen die Thuner Verantwortlichen Schenk nun weiter das Vertrauen aus.