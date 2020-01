Ohne Spielpraxis auf die grosse Bühne

Es ist eine weitere verblüffende Episode einer so gar nicht gewöhnlichen Laufbahn.

Nicolas Raemy reiste einst kurzerhand in die USA, schloss sich einem dortigen Team an und führte dieses zum Gewinn der landesweiten Meisterschaft. Er hatte infolge eines Schleudertraumas eineinhalb Jahre aussetzen müssen, ehe er Wacker Thun zum Triumph im Championat verhalf. Er zeigte einen Kontrahenten an, nachdem im Anschluss an dessen Vergehen die Symptome vorübergehend wiedergekehrt waren.