Wacker: Noch mehr Ungemach und noch mehr Punkte

Wer ist noch nicht, wer muss noch mal?

Wackers Verletzungspech: Es hält an. Nach der Länderspielpause fehlen mit Linkshänder Gabriel Felder und Keeper Marc Winkler zwei weitere Kräfte. Letzterer verspürte am Freitag während der Übungseinheit Knieschmerzen und fiel kurzfristig aus; die Diagnose wird in Bälde erwartet.