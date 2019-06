Nicolas Raemy zum MVP gewählt

Ist er fit und in Form, ist Nicolas Raemy für jede gegnerische Abwehrreihe schwer zu verteidigen. Der Linkshänder von Wacker Thun kann mit seiner Kreativität Spiele entscheiden. Nur war er lange dazu nicht in der Lage. Raemy litt lange an den Nachwirkungen eines Schleudertraumas, das er sich im Spätsommer 2016 in einem Heimspiel gegen den RTV Basel zugezogen hatte.