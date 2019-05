Nichte und Onkel treffen ins Schwarze

Acht Schützen aus dem Kanton Bern ist am Feldschiessen 2019 das Maximum von 72 Punkten gelungen. Vor einem Jahr befanden sich mit Onkel Ueli und Nichte Rebeka Wyss sogar zwei Verwandte unter den Maximumschützen. «Das war sehr speziell», erinnert sich Ueli. Die 22-jährige Rebeka hatte am Samstag vorgelegt, der 40-jährige Ueli am Sonntag das Kunststück wiederholt.