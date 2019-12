Mit geringen Mitteln vorne mit dabei

Thurgau hat nämlich keinen Skorer in den Top 20, der SCL hingegen drei. Der HCT schiesst am drittwenigsten Tore, der SCL ranglistengerecht am sechst­meisten. Thurgau hat ausserdem ein durchschnittliches Powerplay und Boxplay (beides Rang 8), der SCL steht derweil auf Rang vier beziehungsweise sogar auf Rang drei.

Vorne dabei sind die Thurgauer einzig in defensiven Statistiken: Keiner kassiert so wenig Strafen wie die Ostschweizer (180 Minuten), nur Kloten (48) weniger Gegentore als Thurgau (58). Mit Nicola Aebischer und Janick Schwendener hat der HCT zwei Top-5-Torhüter in den eigenen Reihen, während Langenthal immerhin am siebtmeisten Strafminuten absitzt (273) und Philip Wüthrich «nur» auf Rang sechs steht.

Dafür haben die Oberaargauer aber nur 62 – und damit am drittwenigsten – Gegentore erhalten. Trotz mehrheitlich besseren statistischen Werten für den SCL steht Thurgau einen Rang besser da. Was aufzeigt, was die Ostschweizer aus ihren Möglichkeiten herausholen.

Im System stark

Es gibt aber auch andere Gründe, wieso der SC Langenthal sich heute in Weinfelden in Acht nehmen muss. Allein gefühlsmässig sind die Thurgauer für den SCL ein unliebsamer Gegner. Ausserdem gelangen ihnen zuletzt acht Heimsiege in Folge. «Sie arbeiten vor allem in der Mittelzone sehr gut», sagt Langenthals ­Stürmer Dario Kummer, es sei schwer, einen Weg an den Gegnern vorbei zu finden.

«Alle Spieler halten sich sehr strikt an das System – das macht sie stark.» Ein Mittel gebe es aber zweifellos, sagt Kummer: «Wir müssen versuchen, die Seiten oft zu wechseln. Das Spiel verlagern.» Sowieso stelle er sich aber auf ein schwieriges Spiel ein. Die erste Partie in der Güttingersreuti in dieser Saison verlor Langenthal 2:4.