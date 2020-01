Matthias Hofbauer läuft und läuft und läuft

Am Sonntag gegen Zug lief Hofbauer sogar im Leibchen des Topskorers auf dem Spielfeld auf. «Da bin ich irgendwie reingerutscht», sagte er und lachte. Er spielte ein paar Matches in der ersten Linie und durfte kurzzeitig auch im Powerplay ran. Es war der Moment dafür, fleissig Skorerpunkte zu sammeln. Gegen Zug war Hofbauer «nur» noch Leader der dritten Linie. «Ich brauche ihn dort», erklärte sein Trainer Thomas Berger. «Ich spiele dort, wo es mich braucht», sagte Hofbauer. In dieser Saison mal in der ersten, mal in der zweiten und meistens in der dritten Linie. Meistens als Center, manchmal auch als Flügel.

Rücktritt im Frühling

Dass Matthias Hofbauer irgendwann mit Unihockey aufhört, ist eigentlich unvorstellbar. Trotzdem befindet er sich auf Abschiedstour. «Ursprünglich wollte ich ja im letzten Frühling zurücktreten», erklärte er. «Doch dann merkte ich, dass ich dazu nicht bereit war.» So hängte er eine Saison an und bereute es bis jetzt keine Sekunde. Es stellt sich indes die Frage: Ist in diesem Frühling nun wirklich Schluss, oder gibt es eine weitere Zugabe? Hofbauer äusserte sich zurückhaltend: «Eigentlich ist es klar, dass ich aufhöre. Aber ganz ehrlich: Ich mache mir über mein Karriereende im Moment keine Gedanken.»

Wiler-Ersigen gegen Zug war der vermeintliche Spitzenkampf der NLA-Runde. Die Partie war aber eine einseitige Angelegenheit. Nach 20 Minuten führte das Heimteam 4:0, es spielte den Gegner förmlich an die Wand. Die Unteremmentaler überzeugten als Kollektiv und konnten sich auf die Geistesblitze der Ausländer verlassen. Beim 1:0 legte Krister Savonen mit einem Backhandpass pfannenfertig für Marco Louis auf. Derselbe Torschütze profitierte beim 2:0 von einem genialen Pass von Jonas Pylsy. Nach 10 Sekunden im zweiten Drittel erzielte Wiler-Ersigen das 5:0. Ein Tor war schöner als das andere.